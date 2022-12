VIDÉO - Saison des cadeaux : dans les coulisses de la logistique du Père Noël

Dans l'arrière-boutique de ce magasin de jouets, il n'y a plus de répit pour les équipes, comme on peut le voir dans le reportage en tête de cet article. Le rythme des livraisons s'accélère. Le défi pour les semaines à venir est de réapprovisionner chaque rayon le plus rapidement possible. Pour combler un vide, il faut beaucoup de stock, et une logistique bien rodée.