VIDÉO - Saison des foires aux vins : dans les coulisses d'un énorme défi logistique

Les équipes doivent livrer 113 grandes surfaces de la région, et doivent s'organiser vite et avec précision. Les 270.000 cartons de bouteilles de vin doivent être livrés en seulement trois semaines. Chaque jour, ce sont plus d'une centaine de camions qui transitent par l'entrepôt. Celui que nous suivons doit prendre la route en direction d'un supermarché de Pont-Audemer (Eure). Arrivé à destination, son chargement rejoindra des stocks déjà conséquents, alors que le tiers seulement est déjà arrivé. Et le temps presse, l'évènement tant attendu de la foire aux vins de cet Intermarché est dans dix jours.