VIDÉO - Sando, banh-mi, poutine québecoise : ces nouveaux venus qui bousculent le marché du fast-food

Le fast-food a converti des millions de Français. Les hamburgers, pizzas et tacos régnaient en roi sur ce marché, jusqu'à ce que de petits nouveaux ne viennent les concurrencer. Ainsi le sando japonais, la poutine québécoise ou le banh-mi vietnamien, sont en train de se faire une petite place.

C'est un drôle de sandwich que les clients adorent. Le sando est un plat venu tout droit du Japon. Il est préparé avec des légumes frais, du poulet croustillant et deux tranches de brioches bien toastées. Pour attirer encore plus de monde, le restaurant "Sando Club" a même élaboré des recettes adaptées au goût des Français. Une famille en week-end à Paris s'est laissée tenter et n'est pas déçue, comme ses membres en témoignent au micro de TF1. Il faut compter environ 11,90 euros le sandwich.

Sando, banh-mi, poutine

Comme le sando, les nouvelles stars des fast-foods pourraient bien concurrencer les traditionnelles pizzas, burgers ou encore kebabs. Parmi ces nouveautés, le banh mi, un délicieux sandwich vietnamien à moins de cinq euros. Il y a aussi la poutine, un classique de la cuisine québécoise à base de frites et de fromage, le tout recouvert de sauce brune.

Ces petits prix et les envies de voyage des consommateurs pourraient bien faire grossir ce marché. Preuve que ces nouveaux arrivants bousculent les habitudes, le sushi devenu trop cher ne fait désormais plus partie du top dix des snackings préférés des Français.