Sans sucre, sans gluten... Pourquoi les produits allégés sont plus lourds pour notre portefeuille ?

Omniprésents en rayons, les produits allégés sont aujourd’hui très prisés des consommateurs. Mais dans bien des cas, ils sont plus chers que la version sans sucre ou matière grasse. Si beaucoup d’entre nous sont prêts à mettre le prix, encore faut-il que le bénéfice pour la santé soit réel.

Les rayons des supermarchés regorgent de produits plus sains pour les consommateurs. Plus sains… Mais plus chers ? Comme notre reporter a pu le constater, il suffit de comparer les étiquettes pour voir la différence. Quatre tranches de jambon vendue 2,29 euros et leur version sans nitrite 3,45 euros. Soit 50% de plus. Une boite de 500 grammes de pâtes est vendue 1,15 euros et la version sans gluten 2,19 euros, soit 90% de plus. Cherchez l’erreur !

Les clients aisés sont beaucoup moins regardants sur le prix et certains industriels en profitent Gaëlle Le Floch, directeur des études stratégiques de Kantar

Pour expliquer cette différence, plusieurs hypothèses sont avancées. Dans certains cas, remplacer le sucre par un autre ingrédient peut se révéler malheureusement plus couteux comme nous avons pu le constater en rendant visite à un producteur de confitures traditionnelles. Mais il arrive aussi que la décision d’augmenter les prix relève de la pure stratégie marketing.

"Les clients aisés sont beaucoup moins regardants sur le prix", observe Gaëlle Le Floch, directrice des études stratégiques de l’Institut Kantar. "Certains industriels et certains distributeurs ont donc la tentation de faire plus de marge sur certaines catégories de produits". Encore faut-il que le bénéfice pour la santé soit réel.

Nous avons fait le test en analysant l’étiquette d’un sirop de menthe qui contient une série impressionnante d’additifs. "Les édulcorants dans les produits zéros sont pointés du doigt parce qu’ils ne font pas le travail qu’on pense, comme agir sur votre prise de poids", souligne Camille Dorioz, directeur des campagnes de l'ONG Foodwatch. "En fait ça décale la prise de sucre à plus tard". Bon à savoir.