VIDÉO - Se meubler gratuitement, c’est possible !

Nina a répondu à l'annonce en ligne de Sophie, car cette dernière a un meuble à donner. Il s'agit d'un bureau dont elle n'a plus besoin, qu'elle a mis en ligne sur l'application Geev. Le site est spécialisé dans les dons entre particuliers, et Nina a sauté sur l'affaire, comme elle l'explique dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Par rapport au prix neuf, l'économie est non négligeable : elle ne déboursera pas un centime pour ce meuble.