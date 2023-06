VIDÉO - Face à Vinted et Le Bon Coin, Emmaüs contre-attaque

Pour Baptiste, c'est désormais un réflexe. Quand il se lasse d'un vêtement, il le vend. Cela lui rapporte une centaine d'euros par mois. Revendre ses vêtements en ligne n'a jamais été aussi simple. Il est donc beaucoup plus rare que cet étudiant donne ce qu'il ne porte plus. Comme Baptiste, de plus en plus de Français ont tendance à donner uniquement ce qu'ils n'arrivent pas à vendre. La qualité des dons aux associations ne cesse de se dégrader. Depuis quelque temps, certains bénévoles chez Emmaüs ont le sentiment que le centre est devenu une sorte de dépotoir.