VIDÉO - Semaine anti-gaspi : ces restaurants ont la bonne recette !

Pour notre semaine spéciale anti-gaspi, nous allons mettre en avant toute une série d'initiatives positives. Voici quelques bonnes idées qui mériteraient d'être imitées, notamment au restaurant.

Tout est préparé avec des produits sauvés de la poubelle. Environ 200 kilos de fruits et légumes sont cuisinés ici chaque semaine, livrés par Karim. Il récupère les invendus délaissés par les grandes surfaces, et grâce à lui, le menu défie toutes concurrences. Et en un seul coup de fourchette, tout le monde est convaincu ! Chaque midi ici, 60 couverts sont servis, une affluence qui permet aux restaurateurs de s'y retrouver.

Autre démarche anti-gaspi, dans ce restaurant asiatique à volonté, si vous ne finissez pas votre plat, vous serez facturés cinq euros par assiette non terminée. Parce qu'il faut l'avouer, quand c'est à volonté, on a tendance à en abuser.

Depuis la mise en place de l'amende il y a un an, le message est passé. En ce jour, aucune amende adressée. C'est une démarche décisive quand on sait que 200 à 600 couverts peuvent être servis ici chaque jour.