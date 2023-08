VIDÉO - "Shrinkflation" : les ruses qui font grimper les prix dans le viseur du gouvernement

Pour l'heure, si la stratégie commerciale de la shrinkflation peut induire en erreur les consommateurs, elle n’est pas interdite par la loi. "C’est légal si on met le prix au kilo. C’est souvent une information qui est en fait notée en tout petit", développe pour TF1 Amélie Clauzel, experte en consommation et maitre de conférence à l'Université Panthéon Sorbonne. Et d'ajouter : "Les consommateurs, au sens large, ils veulent de la transparence, ils veulent qu’on les informe, ils veulent savoir. Là, ils ne savent pas".