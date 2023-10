VIDÉO - Smartphones : le bonus pour réparer les écrans cassés est-il suffisant ?

Mais selon Omar Belkaab, rédacteur en chef adjoint chez Frandroid, c'est plus compliqué pour d'autres modèles. Le marché du portable reconditionné peut s'avérer plus avantageux qu'une réparation, a fortiori s'il est assorti d'une reprise du modèle endommagé. Autre limite : seuls les réparateurs agréés peuvent distribuer le bonus, or il n'y en a que 5.000 en France. Le gouvernement souhaite d'ailleurs en labelliser 3.000 de plus, d'ici à la fin de l'année.