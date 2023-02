VIDÉO - Sobriété énergétique : comment les Français ont fait baisser leur facture de gaz

Les Français se détournent du gaz. D’abord par peur d’avoir à payer des factures mirobolantes. Alexandra et Renaud, que notre équipe a rencontrés d'abord choisi de baisser le chauffage, en optant pour l'utilisation de couvertures à la maison. Mais surtout, ils ont abandonné leur chaudière à gaz, pour passer à la pompe à chaleur. Les professionnels ne se sont jamais autant déplacés pour ce type d'installation. "Par rapport à 2021", explique le plombier-chauffagiste Léo Lecuret dans le reportage de TF1 en tête de cet article, "on a eu 30% de demande en plus de gens qui veulent remplacer leur chaudière à gaz par une pompe à chaleur".