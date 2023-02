VIDÉO - Soldes : des achats tardifs, moins impulsifs et plus ciblés

Une boutique visitée par notre équipe à Bordeaux propose, elle, des prix d’usine toute l’année, alors en cette fin de période des soldes, les réductions s’accumulent. Résultat, le chiffre d'affaires a baissé ici d'environ 15 % de moins sur l’année. "On achète moins, les achats sont plus ciblés. Il n'y a plus cet achat d’impulsion sur un coup de cœur", constate Stéphane Auzanneau, responsable du magasin.