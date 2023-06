VIDÉO - Les guinguettes, plus que jamais tendance

C'est le cas juste en face. Sans hésitation, ces clients ont choisi ce restaurant : "Celui-ci nous paraissait le plus calme et en plus avec un environnement (...) avec un peu de verdure" ; "Ça dénote de Toulouse et puis c'est arboré, c'est sympa" ; "Surtout dans l'esprit lumineux au niveau de la décoration, le côté justement guinguette". L'illusion est parfaite et pourtant, ils sont bien installés à la table d'un restaurant. Retrouvez la suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article.