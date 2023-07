VIDÉO - "Super intéressant" : les ventes de vacances "all inclusive" en forte hausse cet été

Les Caraïbes et l’Asie accusent une baisse de 15% en 2023. Les pays méditerranéens enregistrent dans le même temps une hausse de 15%, comme en Crète. Guillaume et sa famille nous ont envoyé quelques vidéos de leurs vacances. Ils ont choisi la Méditerranée pour le dépaysement. Pas question de bouder leur plaisir. Ils n’ont pris qu’une semaine, mais veulent tester toutes les prestations. "On s’en sort pour un petit peu moins de 6000 euros à cinq. Certes, ça fait un budget, mais on travaille pour ça et on part rarement", déclare-t-il.

Avec la formule, le budget est tenu. Pas de mauvaise surprise. C’est rassurant pour les familles, qui représentent plus de la moitié des clients.