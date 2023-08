VIDÉO - Supermarchés : le "mystère" du prix des petits-beurre

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce retard par rapport aux prévisions du gouvernement, à commencer par les prix des matières premières. S'ils ont commencé à reculer progressivement depuis quelques mois, ils restent à des niveaux extrêmement élevés, eux qui se sont envolés avec la reprise économique post-Covid-19 et la guerre en Ukraine. Sauf à l'aide d'une promotion, impossible de réduire le tarif du jus d'orange quand celui du fruit reste élevé, explique à TF1 Julien Fournier, gérant de l'Intermarché de Parempuyre (Gironde).

En plus, pour certains produits, des baux longue durée, qu'il est très difficile de renégocier, ont été conclus. Exemple, le papier utilisé pour les fournitures scolaires. "Ce sont des produits négociés six mois en amont. Il y a six mois, le prix du papier naturel était toujours très haut et là, malheureusement, on ne pourra pas faire profiter de sa baisse significative", souligne le commerçant. Dans certains cas, l'explication est plus simple : il y a la volonté de ne pas toucher aux marges.