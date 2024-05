Quand il s'agit de souscrire un abonnement, les nouveaux clients sont davantage choyés que les anciens. Le JT de TF1 s'est penché sur la question.

Vous avez forcément déjà reçu un message vous indiquant que votre offre internet ou encore votre abonnement de téléphone allait "augmenter d'un euro par mois". Car oui, vous avez beau être le plus fidèle des clients, les cadeaux, ce n'est pas pour vous : les promotions sont à destination des nouveaux clients, comme des mois d'essai gratuits ou des tarifs réduits.

Autant le dire ainsi : la fidélité en affaire, ça ne paye pas. "Quand un autre réseau m'appelle et me propose un prix plus intéressant, je vais chez celui qui m'arrange le plus", résume d'ailleurs une femme interrogée par le JT de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article. Une autre passante enchaine : "Ça donne l'occasion de discuter et d'obtenir. Et si on n'obtient rien, on va voir le voisin qui, lui, est peut-être plus complaisant."

Dans une salle de sport à Vaulx-en-Velin (Rhône), les nouveaux abonnés bénéficient des deux premiers mois à 25 euros au lieu de 45. Le but est simple : attirer d'autres clients. "On n'est pas les seules salles de sport dans la région et ses alentours, donc l'objectif est de faire la différence au niveau de l'offre qu'on va proposer", résume Maeva Bouton, commerciale chez C.Fitness Carré de Soie.

Mais attention, avant de changer son abonnement, mieux vaut bien se renseigner, souligne Pascale Patat-Dubouis, professeure de marketing à l'IÉSEG School of Management : "Il faut quand même faire attention aux sirènes. Par exemple, qu'aurez-vous à payer au bout des trois mois après la période de gratuité ? Quelles sont les conditions de désabonnement ? Le contenu des services convient-il à vos besoins ?", énumère la spécialiste.

Autre conseil : il est toujours intéressant de faire jouer la concurrence. Une manière de forcer un peu le destin afin d'être enfin récompensé pour sa fidélité.