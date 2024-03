VIDÉO - Téléphones portables : les seniors désormais aussi accros que les ados ?

En matière de temps passé sur les smartphone, les seniors ne sont pas plus exemplaires que les jeunes générations. Contre toute idée reçue, ces derniers sont devenus totalement accros à Facebook, WhatsApp ou encore Candy Crush. En témoignent les exemples de Mireille et Nelly, deux retraitées qu'a suivies le journal de 13h.

Et si vos grands-parents étaient devenus plus accros au téléphone que vous ? C'est la tendance mise en évidence dans une récente étude selon laquelle les seniors passent de plus en plus de temps les yeux rivés sur leurs smartphones, et en particulier sur les réseaux sociaux. À titre de repère, les 50-64 ans passeraient notamment 2h29 par jour sur Internet pour 1h32 chez les 65 ans et plus, détaille l'enquête Médiamétrie relayée par Le Figaro au mois de février.

"Je vois trop de gens de nos âges qui sont déconnectés ou qui se sont 'déconnectés de la réalité' et ça, c'est un truc qui me fait peur", explique au micro de TF1 Mireille Lang, une ancienne enseignante de 68 ans. Celle qui s'est mise à beaucoup plus utiliser son téléphone pendant le confinement, estime même qu'elle serait "devenue cinglée", si elle ne l'avait pas eu.

Parler le même langage que les jeunes

Le jour de notre tournage, son temps d'écran affichait déjà "2h48" à midi, pour atteindre en moyenne quatre heures à la fin de la journée. Nelly Saura, âgée elle aussi de 68 ans, cumule pour sa part un temps d'écran quotidien de sept heures en moyenne. "Sur WhatsApp je suis en rapport avec mon petit-fils qui est en Australie depuis deux mois", explique cette retraitée qui utilise principalement son téléphone pour contacter sa famille. La grand-mère s'est aussi inscrite sur Snapchat et Instagram pour regarder les vidéos de danse de sa petite fille, comme elle le montre dans le reportage du 13H en tête de cet article.

En d'autres termes, pour ces deux retraitées, être sur les réseaux sociaux reviendrait à parler le même langage que les jeunes pour en être plus proche, et particulièrement quand on se déplace moins facilement pour des raisons de santé par exemple. Toutes deux confirment ainsi la tendance observée chez les seniors, puisque WhatsApp, Facebook, Candy Crush et Google Photos figurent en tête des applications préférée dans cette tranche d'âge.

Attention pour autant aux amalgames, mettent en garde les spécialistes qui rappellent que ce temps d'écran en hausse ne signifie pas qu'ils sont aussi à l'aise que les jeunes sur leurs téléphones. "On a une partie des personnes âgées qui n'arrive pas à utiliser son smartphone pour autre chose que des choses très simples, comme échanger avec leur famille, ou jouer à des petits jeux", explique Bénédicte Champenois-Rousseau, sociologue indépendante, qui précise que certains sont incapables par exemple "de remplir des formulaires en ligne".