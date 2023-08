VIDÉO - Tendance : la terrasse, nouvelle pièce à vivre

Un peu partout sur les réseaux sociaux, architectes et autres paysagistes surfent sur la demande d'aménagement d'espaces extérieurs. Véronique Delpech, propriétaire près de Chartres (Eure-et-Loir), voit la fin des travaux approcher. Elle a déjà acheté l'éclairage et tous les meubles d'extérieur. Des terrasses de plus en plus personnalisées et à tous les prix, mais pour la même idée à chaque fois : la convivialité. Retrouvez la suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article.