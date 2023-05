VIDÉO - Tendance : le retour du vitrail dans la décoration d'intérieur

L’opération de mise en place d'un vitrail est délicate. Caroline et Philippe ont commandé il y a près d’un an celui que l'on découvre dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Ce jeu de couleurs qui forme des bulles, ils l’ont imaginé avec l’artiste. Depuis sa reconversion, comme vitrailliste il y a deux ans, Isabelle Adragna crée de plus en plus de pièces pour des particuliers. Elle les fabrique toutes sur mesure, dans son atelier en Dordogne.