Assurer un meilleur étiquetage et une meilleure traçabilité des produits français était l'une des promesses du gouvernement pour répondre à la colère du monde agricole. Cinq mois plus tard, où en est-on et les engagements ont-ils été respectés ? Certains agriculteurs et les agents de la répression des fraudes continuent de visiter les grandes surfaces pour traquer d'éventuelles erreurs

Dans les allées, Alexis Hache, agriculteur à Serans dans l'Oise, ne laisse rien passer. Le producteur de blé et de céréales commence son état des lieux au rayon farine. Pour lui, pas de doute sur la provenance étrangère d'un produit qui est conditionné en Allemagne. Un peu plus loin, au rayon frais, le drapeau français sur des nuggets de poulet l’interpelle. Le produit est préparé en France, mais l'origine du poulet est l'UE. "On nous a mis un petit drapeau français parce que l'usine de transformation est en France, mais le poulet n'est pas français", détaille-t-il en mettant au contraire en avant le logo bleu blanc rouge "Volaille française" qui assure que la viande est française.

Nos équipes ont interrogé Cédric Lambert, directeur d'un Intermarché Super de Nanteuil-le-Haudouin dans l'Oise. Le magasin contrôle-t-il lui-même l'origine des produits ? "Si je pouvais ne vendre que des produits français, ce serait une vraie fierté. Maintenant il y a des notions de climat qui sont inévitables", nuance-t-il. Quant à de possibles erreurs, "dire que c'est 100% sans erreur, ce serait vous mentir" mais il assure faire "très attention" et que "tous les matins, tout est vérifié".

Les anomalies repérées par le DGCCRF

Pour laisser contrôler les fraudes, l'administration multiplie les contrôles en rayon. Depuis le début de l'année, sur 4.600 établissements contrôlés, 34% d'infractions ont été constatées. C’est 6% de moins qu'en 2023. "Il peut s'agir d'anomalies qui relèvent de l'affichage des produits qui est incomplet, absent, sur la mention d'origine. Ça peut être des anomalies qui relèvent de professionnels intermédiaires tels que des négociants qui ne vont pas donner la bonne origine des produits qu'ils vont vendre", explique Marie Suderie, porte-parole de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Attention, un produit transformé ou emballé en France ne garantit pas toujours son origine française. Ces produits sont pourtant très recherchés par les consommateurs. La fraude sur les étiquettes est punie de deux ans d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 300.000 euros d'amende.