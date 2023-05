Un restaurateur a-t-il le droit de vous faire payer une carafe d'eau ?

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2022, les établissements recevant du public, comme les cinémas, piscines, boîtes de nuit, bibliothèques et musées, doivent également s'équiper d'au moins une fontaine d'eau potable. "Le nombre de fontaines mis à disposition du public est adapté à la capacité d'accueil de l'établissement. Ce nombre est d'au moins une fontaine d'eau potable pour les établissements pouvant accueillir simultanément 301 personnes. Il est augmenté d'une fontaine d'eau potable par tranche supplémentaire de 300 personnes. Ces fontaines d'eau potable sont indiquées par une signalétique visible et leur accès est libre et sans frais", indique le décret d'application.