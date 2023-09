VIDÉO - Usines textiles : la France retrouve ses couleurs

Sous les applaudissements, une entreprise inaugure l'extension de son usine à Romilly-sur-Seine (Aube), son site historique qui avait fermé en 1988, et qui revit aujourd'hui. C'est un retour en France pour ce spécialiste des vêtements de sport, et une seconde jeunesse pour cette commune de 15.000 habitants, qui a connu les délocalisations vers l'Asie ou l'Europe de l'Est, ainsi que le chômage de masse. Déjà 200 emplois ont été créés dans la commune et 400 de plus dans la région grâce aux sous-traitants.