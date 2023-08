VIDÉO - Vacances à la plage : pique-nique VS snack, le match

Quel repas est le plus pratique ? Pour les adeptes du snack, le pique-nique, c'est une perte de temps. "Quand on fait nos propres sandwichs, on a besoin de se lever plus tôt pour les préparer en avance… Alors que là, on vient, on prend, on attend. On nous sert à table, on est un peu comme des rois", dit l'un d'eux. Le pique-nique demande plus d'organisation, aucun doute que le snack est plus pratique.