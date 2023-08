VIDÉO - Vacances dans l'ouest : l'espoir d'un beau mois d'août pour sauver la saison

Il fait 35 °C ce samedi après-midi, et un grand soleil est attendu pendant plusieurs jours. Cela donne la sensation que l’été s’est enfin installé à Arcachon (Gironde), comme des vacanciers le disent dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Est-ce la météo plus morose ou la baisse du pouvoir d’achat ? La fréquentation de la station balnéaire est restée en demi-teinte cet été : faible en juillet, mais plus forte en août. Dans un hôtel trois-étoiles de la ville, on affiche désormais complet, contrairement au mois précédent, une situation qui pourrait perdurer les deux prochaines semaines.