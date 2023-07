VIDÉO - Ils sont payés pour tester vos lieux de vacances : qui sont les "clients mystères" ?

"On a des retours de clients, mais ils ne sont pas forcément précis, parfois on nous parle de la restauration, mais on ne sait pas de quel restaurant. Le client mystère apporte beaucoup plus de détails", juge l'une des responsables. Après le retour du client mystère, elle envisage ainsi de faire enchaîner deux tours à l'attraction trop courte, les jours de faible affluence. Près de 200.000 personnes sont embauchées chaque année en tant que clients mystères.