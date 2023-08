VIDÉO - Vacances insouciantes : pour les restaurateurs, le fléau des réservations "oubliées"

En vacances, c'est celui que l'on a tendance à mettre de côté, voire à oublier : sans son précieux agenda, on risque de manquer certains rendez-vous. Et vous êtes nombreux à l'admettre, même à demi-mot, comme on le constate dans le reportage en tête de cet article. Or, pour les professionnels à qui l'on "pose un lapin", ce phénomène en pleine recrudescence est un vrai problème.