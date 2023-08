VIDÉO - Le plein de sensations à prix réduit : la course de caisses à savon, un bon plan d'été

Place, donc, à cette compétition de caisses à savon pour laquelle les Recotillon ont construit eux-mêmes leur petit véhicule. "J'ai poncé, j'ai refait toute la base (...), les filles ont fait de la peinture et la déco", confie Wilfried. Le chantier collectif a duré six mois. Comme le veut la tradition, leur caisse à savon n'est faite que de matériaux de récupération. À l'avant, ils ont utilisé des vieilles roues de scooter, et pour l'assise, ils ont simplement installé une chaise de bureau. Leurs seules dépenses ont été pour un petit éclairage LED à 6 euros et pour les t-shirts des supporters, à 7 euros.