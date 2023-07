VIDÉO - Vacances : paie-t-on moins cher dans les agences de voyage des grandes surfaces ?

Les tarifs pratiqués par les agences de grande distribution sont rendus possibles grâce aux négociations de très gros volumes avec des tour-opérateurs, qui n'hésitent pas à casser leurs prix. "J'accepte de concéder un prix défiant toute concurrence avec un avantage tarifaire. Ça me garantit un certain volume et ça liquide mon stock", explique Julie Doré-Raynal, responsable produits et ventes en ligne pour l'agence de voyages Mondial Tourisme. "Il vaut mieux que ça parte à 399 euros que ça ne parte pas du tout", ajoute-t-elle.

Ces offres promotionnelles attirent de nouveaux clients et contribuent à façonner l'image bon marché des agences de voyage de grande distribution. Elles ne représentent cependant que 15% du catalogue : hors promotions, les prix sont comparables avec ceux des agences traditionnelles.