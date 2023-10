VIDÉO - Véhicules d'occasion : pourquoi le diesel carbure toujours très fort, malgré l'enjeu climatique

Autre argument, les véhicules diesel sont plus économes : ils consomment entre 10 et 15 % de moins que les véhicules essence. Et si les voitures diesel ont toujours été plus chères en achat neuf, sur le marché de l'occasion, ce n'est plus le cas, même si le récent engouement a légèrement changé la donne. "Aujourd'hui, quand vous achetez une voiture entre essence ou diesel, c'est quasiment le même prix. Et même le diesel est même moins cher parfois que l'essence", selon Olivier Flavier, responsable du marché automobile pour le groupe Leboncoin.