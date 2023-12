VIDÉO - Veille de réveillon : dans les hypermarchés, une journée de folie

La journée de samedi sera éprouvante pour les salariés des supermarchés. Cette veille de réveillon est la journée la plus chargée de l'année. Une équipe de TF1 était aux aurores devant un magasin des Yvelines, où de nombreux clients étaient déjà dans les starting-blocks.

Le temps presse, Guilhem et ses collègues peaufinent les derniers détails des bûches. Ils doivent en préparer, "pas loin de 1000", affirment-ils dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Cet hypermarché de Chambourcy (Yvelines) n'est pas encore ouvert, mais les clients sont déjà devant la porte. Ils sont plusieurs dizaines à s'être levés tôt dans l'espoir d'une bonne affaire.

10 tonnes d'huîtres écoulées en 15 jours

Ce ne sont pas les Jeux olympiques, mais ça y ressemble. La première épreuve est la poissonnerie, le rayon le plus sollicité du magasin. Une longue file d'attente s'est déjà formée. Un samedi avant Noël, c'est cinq fois le chiffre d'affaires habituel. Le produit phare : les huîtres. Entre le connaisseur et le client lambda, dix tonnes d'huîtres seront écoulées en quinze jours, et tout avait été anticipé.

Chaque année, c'est le même menu, prévu depuis longtemps. Il serait d'ailleurs risqué d'improviser, tant les clients sont attachés à leurs rituels de fin d'année. Comme attendu, les bûches ont été prises d'assaut, et Marina la pâtissière doit sans cesse en amener de nouvelles en rayon. Le magasin a recruté cent employés supplémentaires pour la journée, car plus de 50.000 clients sont attendus dans la journée.