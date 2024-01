VIDÉO - Vêtements d'hiver : le grand froid arrive, les soldes aussi

Une vague de froid arrive sur la France à partir de ce dimanche. La bonne nouvelle, c'est que les magasins débordent de vêtements d'hiver, après des semaines de douceur. Les soldes arrivent à point nommé, puisqu'elles commencent le mercredi 10 janvier.

À l'approche des soldes, il y a ceux qui ont déjà tout pour se protéger du froid qui arrive, et ceux qui n'en ont jamais assez, comme on le constate dans le reportage de TF1 ci-dessus. Cela tombe très bien, car les soldes d'hiver commenceront le mercredi 10 janvier prochain. Le stock des vêtements chauds est au plus haut, selon la Fédération de l'habillement, plus 15%, par rapport au mois de janvier 2023.

Des soldes avant les soldes

Les commerçants devraient donc casser les prix, pour tout écouler. Ces remises de prix sont une aubaine pour les clients. C'est en raison de la météo qu'il y a autant de stocks disponibles dans les magasins : plusieurs semaines de douceur ont différé les achats de vêtements d'hiver. Les doudounes, par exemple, sont déjà soldées à moins de 50% dans certaines boutiques.

Le froid est de retour ce weekend, et devrait s'installer à partir de dimanche, grâce ou à cause d'un puissant anticyclone. Cette situation météorologique va relancer les ventes de vêtements chauds, et les clients le savent déjà. Dans un magasin de l'Essonne, pour vendre le maximum d'articles, il y a même des promotions avant les soldes. Et cet hiver, on constate une demande particulière pour les vêtements de ski... même quand on ne va pas skier.