VIDÉO - Viande française : les consommateurs s'en détournent, les éleveurs paient l'addition

Si la viande importée est très présente dans les plats transformés, parce qu'elle est moins chère. Résultat, nous en avons consommé 23% de plus depuis deux ans. La viande française coûte plus cher à produire, et elle est aussi plus rare. En sept ans, le cheptel national a ainsi perdu près de 860.000 vaches. Les éleveurs n'arrivent plus à suivre. "Un éleveur français, déjà, a toutes les normes à respecter. Les charges sont plus élevées que d'autres pays", estime au micro de TF1 Théo Mialon, éleveur de vaches charolaises à Billom (Puy-de-Dôme).