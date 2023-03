Voiture électrique : combien coûte l'installation d’une borne de recharge en copropriété ?

Mais comment est-ce possible ? Pour le comprendre, rentrons dans une autre copropriété avec 50 bornes à installer. À charge pour l'opérateur de se rémunérer en vendant un maximum d'abonnements. "L'installation est remboursée à partir du moment où on atteint 20% des places de parking équipées d'une borne. Et lorsqu'on atteint ce quota de 20% de places, l'installation appartient à la copropriété", détaille Patrick Kic, président de Waat SAS.

L'opérateur est agréé et c'est important, car ses installations sont en partie financées par l’État. La France compte 176.050 parkings de copropriété, dont 18.000 actuellement équipés. Ce dispositif public-privé cherche à combler ce retard. "90% du temps de recharge d'un véhicule électrique se fait à domicile principalement la nuit. Donc si on veut déployer les bornes et que les automobilistes se convertissent à l'électrique, il faut installer des bornes à domicile", explique Pierre Eymard, directeur général de Logivolt.

Depuis le 1er février, l'accès à une prise de courant est devenue obligatoire dans les immeubles afin d'amorcer la transition énergétique.