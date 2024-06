De plus en plus de particuliers achètent leur voiture aux enchères. On vous explique comment ça fonctionne et les points à vérifier.

Au deuxième rang, Barbara n'hésite pas. Sa voiture n'étant plus en service, il lui en faut une nouvelle d'urgence. Mais elle n'est pas la seule à enchérir sur ce modèle. Les prix s'envolent et Barbara passe son tour. Les 8400 euros sont trop élevés pour son budget. Pour faire une bonne affaire ici, il faut bien calculer. À l'extérieur, 250 voitures d'occasion attendent d'être vendues aux enchères.

Les véhicules peuvent arriver en très bon état quasi neufs

Voici quelques conseils à suivre pour réussir son achat. Une fois un modèle repéré, il faut bien contrôler l'aspect intérieur et extérieur. On doit aussi regarder le moteur à la recherche d'une fuite, et l'usure des disques de frein par rapport à l'année de la voiture. On peut ensuite compter les éventuelles réparations, en sachant que toutes les voitures sortent d'un contrôle technique. Du haut de son chariot, Me Mathias Petit, commissaire-priseur chez Mercier, conseille même les acheteurs : "A 3000 kilomètres, 10.000 kilomètres, 20.000 kilomètres, les véhicules peuvent arriver en très bon état quasi neufs".

Toutes ces astuces sont arrivées aux oreilles des particuliers, de plus en plus nombreux en salle de vente. Une heure plus tard, Barbara retente sa chance. Elle décroche un SUV noir pour 14.500 euros. Elle doit payer en plus 13% de frais d'enchères. Une fois que tout sera réglé, elle pourra récupérer sa voiture dans les jours qui viennent.