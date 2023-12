Voitures électriques : le bonus écologique réduit de 1000 euros dès le 1ᵉʳ janvier

Jusqu'ici, le bonus écologique permettant d'acheter un véhicule électrique était de 5000 euros. Il va être réduit de 1000 euros pour les Français les plus aisés. Depuis des mois, la facture de ce dispositif ne cessait d'augmenter pour les Finances publiques.

Coup de frein pour le bonus écologique. Ce mardi 26 décembre, TF1 est en mesure de confirmer que le gouvernement va baisser le niveau du bonus écologique facilitant l'achat d'une voiture électrique pour de nombreux Français. Dès le 1ᵉʳ janvier 2024, le bonus passera de 5000 à 4000 euros pour 40% des Français les plus aisés. Mécaniquement, les prix des voitures vont donc augmenter pour les clients.

Annoncée par nos confrères des Echos, cette décision prise entre Matignon, Bercy et le ministère de la Transition énergétique ne s'appliquera pas à tous. Pour les Français aux revenus les plus modestes, le bonus écologique atteindra encore jusqu'à 7000 euros grâce à un sur-bonus de 2000 euros. Concrètement, le rabotage décidé par le gouvernement concernera tous ceux vivant avec au moins 25.840 euros de revenus (par personne), selon les derniers chiffres de l'Insee concernant les niveaux de vie.

Plus de ventes que prévu

Réduire la voilure du bonus écologique était devenu inévitable pour le gouvernement. Et pour cause, les ventes de véhicules électriques n'ont cessé d'augmenter ces derniers mois. Un peu plus tôt, le ministère du Budget avait d'ailleurs été contraint de rallonger de 400 millions d'euros le budget alloué au dispositif pour 2023. En tout, sur l'ensemble de l'année, 17% des véhicules vendus étaient électriques, alors que l'exécutif anticipait une part de 16%.

De mêmes sources, on fait valoir que l'enveloppe consacrée par l'État au soutien du transport électrique progresse globalement chaque année, à 1,5 milliard d'euros en 2024 contre 1,3 milliard cette année - il était de seulement 300 millions d'euros en 2017. Or, compte tenu de la dernière rallonge, les crédits alloués au "bonus écologique" ont atteint 1,7 milliard d'euros pour 2023.

À noter que ce n'est pas la première fois que le gouvernement touche au niveau du bonus écologique. Le 1er janvier dernier, il avait été réduit de 1000 euros.

Une façon de financer le "leasing social" de 100 euros ?

Ce coup de rabot intervient à quelques jours du lancement du dispositif annoncé de longue date par Emmanuel Macron : la location avec option d'achat d'un véhicule électrique à 100 euros par mois. Rien que pour l'année 2024, ce "leasing social" coûtera plus de 250 millions d'euros aux Finances publiques.

Enfin, la réduction du bonus écologique - qui doit encore être annoncée officiellement dans une publication au Journal officiel le 31 décembre - arrive après un tour de vis des conditions d'éligibilités du dispositif. Depuis des annonces faites début décembre, il est réservé aux véhicules principalement produits en France et en Europe.

Selon le cabinet AAA Data, cette simple mesure va faire passer la part de modèles éligibles de 80% à 41%. Ces nouvelles règles doivent s'appliquer dès le 1ᵉʳ janvier prochain.