Vos achats en partie remboursés par votre banque : comment fonctionne le "cashback" ?

Avec le cashback, il est possible de récupérer, en moyenne, une centaine d'euros chaque année, mais les montants peuvent rapidement grimper pour les plus gros acheteurs. Grâce à ces remboursements, les enseignes comme les banques espèrent attirer de nouveaux clients et rivaliser avec les banques en ligne, qui proposent déjà ce service, ainsi qu'avec les GAFA comme ApplePay et GooglePay qui cherchent à développer leur propre programme en Europe. Le cashback est également proposé par des applications mobiles, qui proposent une liste de boutiques et de produits sur lesquels il est possible, chaque jour, de récupérer un pourcentage.