Ticket de caisse : pourquoi la fin du papier est repoussée de 3 mois

Mais les associations de consommateurs restent méfiantes et attendent de voir s'ils disparaîtront vraiment. Les tickets de caisse, "c'est aussi une manière de constituer des banques de données de consommateurs pour vous cibler commercialement avec des offres", souligne Hervé Mondange, juriste de l'association de consommateurs Afoc. L'autre inquiétude concerne les personnes les plus éloignées du numérique. Pour elles et ceux qui le souhaitent, il sera toujours possible de recevoir un ticket après le 1er avril. Mais il faudra pour cela obligatoirement le réclamer.