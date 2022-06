Tickets de caisse : moins de produits frais dans les caddies

Et si la question n'était pas : "Qu'est-ce que j'ai envie de manger à midi ?", mais plutôt "Quelles dépenses je m'autorise pour le déjeuner ?". Ce maraîcher le voit bien, les clients comptent chaque dépense. Les Français ont changé leurs habitudes. Le mois dernier, les ventes de légumes ont chuté de plus de 12 %. Les ventes de fromages et de produits laitiers, elles, ont baissé de 20 %. Les rayons viandes, aussi, ont chuté de 12 %.