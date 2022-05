TikTok : la nouvelle vitrine publicitaire

Il y a quelques mois, une entreprise de distribution de jeux de société a mis en place une campagne. Elle était destinée aux jeunes sur TikTok. Ils ont fait appel à des influenceurs rémunérés. Comment ça marche ? Plus une vidéo génère d’interactions, plus le réseau social la recommencera à ses utilisateurs, et plus le produit mentionné aura plus de chances d’être acheté. Le tout se fait en un temps record, et les résultats sont réels. Ceci dit, cela ne fonctionne pas avec tous les produits.