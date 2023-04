Titres-restaurants : certains restaurateurs refusent désormais les tickets papier

La solution, c'est la carte magnétique, pour remplacer les tickets papiers, et on en trouve de plus en plus. Pour les restaurateurs, c'est plus facile et moins cher. "Cette solution est bien plus pratique, efficace, rapide pour nous, puisqu'on encaisse comme une carte bleue et on est remboursé à peu près comme une carte bleue", affirme Sébastien Vermeulen, membre de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH) à Lille Métropole.