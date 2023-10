Les tickets-resto entièrement dématérialisés "avant 2026"

"On va consulter et accompagner les entreprises qui sont encore au papier", a-t-elle indiqué. "Il faut qu'on reçoive les organisations professionnelles pour voir ce qui bloque. (…) C'est un élément du pouvoir d'achat des salariés et ça me semble important de le simplifier", a ajouté Olivia Grégoire, promettant "d'accompagner les salariés pour qu'ils puissent disposer" de cette dématérialisation, alors que, selon elle, "cinq millions de Français salariés" utilisent les fameux tickets-restaurant.