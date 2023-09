VIDÉO - Vente à perte de carburant : fin de non-recevoir pour les distributeurs

Pour vous, rien ne change, les prix sont toujours aussi élevés. Pour faire baisser les prix à la pompe sans baisser les taxes, le gouvernement croyait avoir trouvé la solution : autoriser exceptionnellement les distributeurs à vendre à perte leur carburant. Pourtant, dès mardi, le patron de TotalEnergies fermait la porte avec une réponse cinglante. "Non non, je ne descendrai pas plus bas, vous vendez souvent, vous, à perte, des produits ? Un peu de bon sens, merci", lance Patrick Pouyanné. Il estime que les prix bloqués à 1,99 euro le litre est un effort déjà suffisant.