VIDÉO - Toujust : que vaut le nouveau magasin discount qui débarque en France ?

Pour faire baisser le prix de sa limonade ou de ses soupes, l'enseigne traite directement avec les producteurs. Ces derniers sont, eux-mêmes, actionnaires de l'entreprise. Résultat, Toujust parvient à vendre du gaspacho produit dans le Gers, à quelques kilomètres du magasin, "entre 2,50 et 2,95 euros", assure Fabrice Gerber dans le reportage en tête de cet article. Et ce alors qu'il sera affiché à 6,50 euros chez ses concurrents, du fait de l'existence d'intermédiaires entre le producteur et le distributeur.

Du côté des producteurs participants, l'espoir est de mise : tous s'attendent à être mieux rémunérés. "Les prix d'achats doivent être plus élevés que dans d'autres magasins classiques", confirme Philippe Castanier, maraîcher à Saint-Christol-lez-Alès (Gard). "Au fil des saisons, on aura d'autres articles à proposer : salades, courgettes, etc.", poursuit-il.