Clôture du compte d'un défunt : ces très chers tarifs des banques françaises

Selon l'UFC-Que-Choisir, qui dénonce une "taxe sur la mort", ces frais rapporteraient plus de 150 millions d'euros chaque année aux banques. L'association réclame une loi pour les plafonner ou les interdire. "Il faudrait que transparence soit faite sur combien coûtent et combien rapportent réellement ces frais aux établissements bancaires. Si la concurrence ne peut pas jouer, ces frais doivent être plafonnés au coût réel pour les banques", martèle Mathieu Robin, chargé de mission pour l'association.

Par ailleurs, en 2021, l'UFC-Que-Choisir s'était penchée sur les frais de succession pratiqués ailleurs en Europe. Les frais subis dans l’Hexagone "sont deux fois supérieurs à ceux pratiqués en Belgique ou en Italie (respectivement 107 euros et 112 euros), et même trois fois plus élevés qu’en Espagne (80 euros)", détaillait-elle. En Allemagne, ils ont tout simplement été rendus illégaux.