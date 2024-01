Tout à deux euros : ces enseignes à prix unique tirent les prix vers le bas... malgré l'inflation

Malgré l'inflation, les tarifs n'ont pas bougé dans les enseignes à prix unique. La somme reste identique, quoi que vous achetiez. Quel est le secret de ces magasins qui se sont multipliés ?

Une tasse : deux euros, le gel douche, deux euros et le paillasson, encore deux euros. Dans cette boutique toulousaine, ne cherchez pas d'étiquette de prix : tous les produits s’achètent avec une seule et même pièce de deux euros. On appelle cela un magasin à prix unique.

Les boutiques à prix unique se multiplient

Avec l'inflation, le concept cartonne. En centre-ville, comme dans les centres commerciaux, les boutiques se multiplient, avec souvent le prix symbolique de deux euros. Mais comment font-elles pour tout vendre au même prix ?

Pour choisir ses produits, cette équipe s'inspire d’abord de ce qui cartonne déjà autour de deux euros chez les concurrents. Elle fait ensuite fabriquer ses propres versions. Pour tirer les prix vers le bas, le magasin pourrait envisager de réduire le poids du produit pour rentrer dans la promesse de son prix.

