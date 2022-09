Travaux : le bon plan de la matériauthèque

À Metz (Moselle), l'entreprise "Les Ecoopérateurs" s'est aussi lancée dans le réemploi. Plomberie, chauffage, électricité, tout est nettoyé et révisé. Les chaudières passent au banc d'essai avant d'être revendues. Dans cette matériauthèque, on a choisi de mettre en ligne les tests des articles d'occasion. Ici, ils ont une seconde vie. Acheter dans une matériauthèque, c'est un bon plan économique et c'est aussi écologique.