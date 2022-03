Travaux : les tarifs des devis s'envolent

Isabelle a décidé de rénover la totalité de son appartement. Et pour le sol, elle a une idée très précise de ce qu'elle veut, du parquet massif en chêne. Au mois de décembre, elle fait réaliser un devis et la proposition était à 9 593,70 euros. Toutefois, faute de stock, cette proposition tombe à l'eau rapidement. Trois mois plus tard, Isabelle réussit à trouver ce même parquet, mais le même prix est désormais de 12 000 euros.