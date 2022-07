Flambée des prix du fioul : les clients jouent la montre pour remplir leur cuve

Cécile a attendu le tout dernier moment pour appeler son livreur de fioul, qui lui livre sa commande ce mardi matin. Elle a décidé de remplir sa cuve avec 1000 litres, pas plus, et parce que c’était vraiment nécessaire pour continuer à avoir l'eau chaude dans sa maison. Cette dépense, juste avant son départ en vacances, tombe au plus mal, d’autant que le prix s’est envolé. L’année dernière, à la même période, il fallait débourser 870 euros pour 1 000 litres de fioul. Cette année, c’est presque 1500 euros, soit quasiment le double. Alors une aide pour cet hiver, comme les actuels débats à l'Assemblée sur le pouvoir d'achat l'évoquent, serait très utile. "C'est nécessaire, franchement, je ne sais pas comment on fera sinon pour tenir. ( ) Qu'est-ce qu'on va faire cet hiver ?", interroge Cécile.