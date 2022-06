Trop chers, les produits frais délaissés par les Français

Chaque petite pièce compte. Sur le marché de Lambézellec, les clients sont nombreux ce vendredi matin. Tous font attention à leur porte-monnaie, quitte à se serrer la ceinture. La hausse des prix touche tout le monde. Les produits frais ont aussi augmenté, comme la viande, le fromage ou les fruits et légumes. Sur les marchés, le volume des ventes a baissé de presque 12% le mois dernier. "Ce n'est pas simple du tout de voir les prix qui augmentent dans tous les sens et dans tous les domaines" ; "On prend juste ce qu'il faut et on s'arrête là", ont affirmé les passants.