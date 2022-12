"Trop de substances nocives dans les gâteaux" : les moules en silicone dans le viseur de l'UFC-Que choisir

L'association de consommateurs en appelle aux autorités européennes, pour définir rapidement "un cadre réglementaire strict", et demande à la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes de renforcer ses contrôles.

L'UFC-Que choisir rappelle également qu'au-delà de la responsabilité des fabricants, le cadre légal présente des failles. "La réglementation française a plus de 30 ans et elle est aujourd'hui particulièrement lacunaire en se contentant en pratique de définir un niveau maximal d'émissions toutes substances confondues, alors qu'il faudrait définir des niveaux bien plus bas pour chacune des substances les plus dangereuses identifiées", précise le communiqué.