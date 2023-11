VIDÉO - Trop de sucre dans l'alimentation : même les produits pour bébés n'y échappent pas

"Réduit en sucre", "Sans sucres ajoutés", "35 % moins sucré", huit produits sur dix affichent ce type de promesses. Mais attention, elles sont souvent trompeuses, comme l'explique l'association de consommateurs CLCV dans une récente enquête. Faute de scruter le détail de la composition, ces mentions peuvent laisser croire que ces produits sont peu ou pas sucrés, alors qu'ils en contiennent des proportions importantes. L'association réclame une réglementation plus stricte, qui imposerait aux industriels une teneur maximale en sucre dans les produits destinés aux nourrissons.

Et le problème ne concerne pas que les bébés. Dans une famille, à l'heure du goûter, tout est permis ou presque, pour une raison : les enfants aiment surtout ce qui est sucré. "Si on leur sort du Nutriscore A, ils font la tête et ils ne veulent plus manger", constate un jeune père de famille.